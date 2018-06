700 coureurs à Lyon pour la deuxième édition de la Journée Nationale des blessés de l’armée de Terre

plus de 700 coureurs, soldats et civils de l’armée de Terre de la garnison de La Valbonne se sont élancés en compagnie de leurs blessés lors d’une marche course groupée dans le centre-ville de Lyon.



Partis à 10h15 du parc de la Tête d’or, ils sont passés par des endroits symboliques de la ville (quais du Rhône, Rue de la République, Place Bellecour) pour arriver au Quartier Général Frère vers 11h15 et terminer sur une cérémonie des couleurs en l’honneur des blessés.



Une quinzaine de blessés ont participé à cette marche course, comme le commandant Brice, blessé le 20 janvier 2012 à Gwan en Afghanistan, lors d’une prise à partie ayant occasionnée 5 morts et 15 blessés, ou le lieutenant-colonel Thierry, blessé le 6 novembre 2004 à Bouaké en République de Côte d’Ivoire, lors du raid aérien ayant fait 10 morts et 38 blessés.



A l’occasion de cette 2e édition de la journée des blessés de l’armée de Terre, placée sous le thème « Ma famille est ma force », les soldats de l’armée de Terre de la garnison de Lyon ont ainsi témoigné aux blessés et à leur famille leur reconnaissance pour le sacrifice consenti. Pourquoi les familles ? Car « il n’existe pas de soldats forts sans famille heureuse »