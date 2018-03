76.700 euros pour la vente du mobilier et de la vaisselle du "Le train bleu"

Les 182 lots ont tous trouvé preneurs : la vente lundi d'une grande partie du mobilier et de la vaisselle du restaurant "Le Train bleu", mythique table de la Gare de Lyon à Paris, a atteint 76.700 euros (avec frais)



Avant fermeture pour travaux, le restaurant parisien célèbre pour son décor Belle Epoque, construit pour l'exposition universelle de 1900 et classé Monument historique dès 1972, avait mis aux enchères notamment d'imposants vaisseliers adjugés chacun autour de 4.700 euros (avec frais).



Des services de table siglés en porcelaine datant des années 1930 et 1960, ont trouvé preneurs autour de 1.000 euros (avec frais). L'un des porte-manteaux du "Train Bleu" a atteint 3.068 euros (avec frais).



Avec AFP