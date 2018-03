8 décembre: les métros circuleront normalement pour la soirée

En raison d’un mouvement social concernant le métro, le réseau TCL sera perturbé ce jeudi 8 décembre



MATIN

METRO

Les lignes A, C et D circuleront normalement

La ligne B circulera progressivement à partir de 8h

FUNICULAIRE

Les lignes F1 et F2 circuleront normalement

Des navettes bus circuleront avec une fréquence de 15 minutes environ entre Gare d’Oullins et Jean Macé de 5h à 8h



BUS La ligne C3 ne circulera pas entre Part-Dieu Jules Favre et Gare Saint-Paul entre 7h et 8h30

Les lignes C15, 7, 57 et Zi4 seront perturbées de 7h à 8h30



SOIREE

METRO Les lignes A, B, C et D circuleront normalement

FUNICULAIRE Les lignes F1 et F2 circuleront normalement

BUS Les lignes C3*, C11, 7, 57, 67 et 68 seront perturbées de 18h à 19h30



*La ligne C3 est limitée à Saxe-Lafayette dans le cadre de la Fête des Lumières



Toutes les autres lignes circuleront normalement