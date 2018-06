À partir du 21 JUIN, « Fêtons l’été » à Lyon

Pas de trêve estivale pour la culture à Lyon l’été puisque pendant toute la période estivale les Lyonnais, Lyonnaises et les visiteurs pourront profiter d’une offre culturelle riche et variée grâce au programme Fêtons l’été et ses 300 manifestations.



Premier grand temps fort de cette programmation culturelle estivale, la Fête de la musique le 21 juin.



Suivra Tout l’monde Dehors, où artistes, auteurs et créateurs inviteront les Lyonnais et les visiteurs à redécouvrir les places et les parcs et jardins de Lyon, pour offrir de grands moments d'émotions et de partage.



Des films, des concerts, des lectures de contes, de l’initiation au sport, des spectacles de cirque et de danse sont proposés dans tous les arrondissements de la ville.



La période estivale est aussi l’occasion d’aller flâner dans les musées et les expositions, entre autres.



A noter 2 grands événements pour animer cette programmation estivale



LA FETE DE LA MUSIQUE est un événement majeur à Lyon, notamment en termes d’affluence du public sur tous les lieux de concerts de 12h30 à minuit.



Pour l’édition 2018, 22 institutions seront partenaires (bibliothèques municipales, musées, hôpitaux, centres commerciaux...) et accueilleront des musiciens, amateurs ou professionnels.



Au total sur l’ensemble des 9 arrondissements ce sont 31 scènes sonorisées qui permettront à près de 200 artistes de se produire.



Plusieurs espaces mutualisés et parcours Batucada sont également programmés.



Place des Terreaux, les musiciens de l’ONL se produiront sur une scène dédiée. Ils joueront 10 morceaux sous la direction du chef Maxime Tortelier.



A l’Hôtel Dieu : 2 scènes, l’une acoustique avec une programmation d’artistes féminines pop/folk, et une autre sonorisée slam/jazz, cour Saint-Martin et Cour du Cloître.



A noter aussi un Boulevard électro & Indie à Gerland avec 5 scènes : live, labels lyonnais, house, techno, bass music avec une dizaine d’associations.



Pour l’été 2018, ce sont 294 manifestations qui seront proposés dans le cadre de TOUT L’MONDE DEHORS, avec de la danse, du cinéma, du théâtre, des bals, du cirque, des initiations, des contes etc.



Ces rendez-vous permettront au public de découvrir de nouveaux lieux comme le parc de la villa Monoyer (3ème arrondissement), le jardin de la résidence senior Hénon (4ème arrondissement), le jardin de l’Institut Franco-Chinois, ou de redécouvrir sous un angle nouveau des lieux plus familiers.



Cette année, un parcours déambulatoire avec des moments de jeu ludique et participatif pour partir à la découverte des figures de la Résistance lyonnaise sera organisé (7ème arrondissement).



D’autres animations inviteront le public à la détente (initiation au Yoga ou au Tai-Chi), à se retrouver autour d’un jeu (avec Fajira ou Moi j’m’en fous je triche) ou encore à danser (bal swing, danses irlandaises, west coast...)...



Les enfants seront mis à l’honneur avec une programmation dédiée qui leur permettra d’apprécier des spectacles de marionnettes, des contes musicaux et même de participer à des ateliers d’initiations.



Des formes artistiques originales avec des spectacles au carrefour entre plusieurs disciplines mettront en lumière des créations inédites et insolites.



Le public pourra ainsi découvrir l’espace urbain sous un angle nouveau ou simplement apprécier la poésie d’un spectacle où musique et dessin se répondent.



C’est le cas avec L'ivresse d'une approche, une création de la compagnie Au-delà du Bleu qui proposera une performance pluridisciplinaire alliant la danse, la photographie argentique et la vidéo, le tout accompagné de musique live.



Fruit de l'exploration d'univers perdus, ce spectacle joue sur l’élévation et la recherche de sensations fortes par le biais d’expériences visuelles et sonores. Une grande structure métallique constitue le terrain de jeu autour duquel les corps, les images, l’atmosphère musicale s’entremêlent, se forment et se déstructurent, offrant une sensation d’abîme et de liberté.



L’ivresse d’une approche c’est le 13 août de 21h30 à 22h20

Terrain de basket de Gorge de Loup, rue Sergent Berthet, Lyon 9ème



La période estivale sera aussi propice pour découvrir ou redécouvrir les expositions en place dans les musées lyonnais comme les expositions Hugo Pratt ou Touareg au Musée des Confluences, celle consacrée au quartier de la Confluence aux Archives Municipales ou encore Andy Wharol au Musée de l’imprimerie et de la communication graphique.



Côté musique, les festivals comme celui des nuits de Fourvière ou woodstower qui fête ses 20 ans cette année programmeront à Lyon des artistes incontournables, insolites ou décalés.