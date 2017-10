A Grenoble, des policiers outrés par une exposition sur les contrôles au faciès

Une vingtaine de policiers, du syndicat

Alliance, se sont rassemblés vendredi sur une place de Grenoble pour protester contre une exposition sur les contrôles au faciès et dire "Stop à la haine anti-flic".



Face à la préfecture, se dressent jusqu'à fin novembre des panneaux

relatant des expériences de contrôles au faciès dans plusieurs villes de

France.



Les manifestants les ont en partie masqués avec des pancartes

rappelant leur quotidien en chiffres: "150.000 femmes et hommes, 9 millions d'appels au 17 +aide aux victimes+, 1,6 million d'interventions, 12.500 policiers blessés, plus de 50 suicides par an".



L'exposition itinérante, soutenue par la plateforme "En finir avec les

contrôles au faciès" (Gisti, Human Rights Watch, Ligue des droits de l'Homme, etc.) et déjà présentée dans plusieurs villes, est arrivée sous l'impulsion de 5 des 7 conseils citoyens indépendants de Grenoble qui ont financé son

installation.



"Nous avons ras le bol d'être stigmatisés, on le vit mal. Après la fresque de la gare en 2016 (où un policier anti-émeute au bouclier frappait une femme à terre, ndlr), c'est Grenoble dans toute sa splendeur !", a déclaré à l'AFP Valérie Mourier, secrétaire départementale Alliance Police nationale.



"Et le maire qui veut que Grenoble soit ville pilote pour la future police de sécurité du quotidien (PSQ)! Il faudrait d'abord arrêter de véhiculer une

image négative", a ajouté la responsable syndicale.



A l'Hôtel de Ville, on rappelle que les conseils citoyens sont

"indépendants de la mairie" et qu'une exposition n'entraînant pas de trouble à l'ordre public n'a pas lieu d'être interdite.



Pour Pierre Tholly, secrétaire régional d'Alliance, "il fallait réagir", surtout dans cette "ville à la pointe du progrès, avec une délinquance ultraviolente pour la taille de la ville, une économie souterrraine énorme et une violence d'ultragauche", qui a revendiqué tout une série d'incendies, dont le dernier le 22 septembre dans la caserne de gendarmerie de l'Isère.



Le responsable syndical a décrit un climat délétère: "Pour la première

fois, des policiers se sont fait prendre à partie par des jeunes tendance

ultragauche dans les cortèges de la journée nationale de manifestation de la fonction publique, le 10 octobre dernier", a relaté M. Tholly, évoquant des incidents à Lyon, Grenoble, Montpellier ou encore Metz.









Avec AFP