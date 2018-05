A Grenoble, une affaire de violences mène à une saisie "exceptionnelle" de drogue

Une enquête sur une banale affaire de

violences a mené jeudi les policiers de la Sureté départementale de l'Isère à une saisie "exceptionnelle" de drogues en tous genres dans la banlieue de Grenoble.



L'agression à main armée d'un homme le week-end dernier a rapidement permis aux enquêteurs d'identifier ses deux auteurs qui ont été interpellés jeudi matin.



Si au domicile grenoblois du premier, un homme de 36 ans, les policiers n'ont rien trouvé d'autre que le suspect, un tout autre scénario les attendait chez le second, âgé de 31 ans, qui habite chez sa mère dans la ville voisine d'Echirolles.



Une perquisition a permis d'y découvrir "environ 94 kilogrammes de résine de cannabis, environ 3 kg d'herbe de cannabis, 1,4 kg de cocaïne, 90 g d'huile de cannabis séchée, 390 cachets d'ecstasy, environ 37.500 euros, 6 armes dont une kalachnikov et de nombreuses munitions", a listé la police dans un communiqué.



L'homme avait déjà été impliqué dans une affaire de stupéfiants il y a deux

ans.



"La quantité saisie reste exceptionnelle. C'est une bonne surprise ! Les collègues disent que ça faisait des années qu'ils n'avaient pas vu une telle prise d'un seul coup", a déclaré à l'AFP la commissaire Céline Cance, cheffe

de la Sûreté départementale iséroise.



Les deux hommes ont été placés en garde à vue dans la foulée de leur interpellation et y étaient encore vendredi soir. Ils devaient être déférés samedi matin devant le parquet de Grenoble.