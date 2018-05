A Lyon 2, les examens organisés "comme prévu", sauf le jour de la finale de l'Europa League

Les examens à l'université Lumière-Lyon 2, où les cours sont suspendus depuis un mois en raison des blocages, se tiendront "comme prévu" du 14 au 25 mai, excepté le 16 mai, jour de la finale de l'Europa League, qui se jouera près de Lyon, "du fait de la sur-occupation des forces de l'ordre".



Ce soir-là a lieu au Groupama Stadium à Décines la finale de l'Europa League entre l'Atlético Madrid et l'Olympique de Marseille, qui nécessite le déploiement d'un important dispositif de sécurité.



Les examens initialement prévus le 16 seront ventilés la semaine suivante et possiblement le samedi 19 pour les étudiants en licence de sciences politiques



La préfecture, qui doit encore se réunir vendredi avec les responsables de l'établissement sur l'organisation des examens, avait signifié sa "difficulté" à mettre à disposition de l'université, "ce jour-là", un dispositif de sécurité. Mais elle fait valoir que la décision du report a été prise par la présidence de l'université.



Les jours d'examens, les étudiants seront soumis à un "filtrage renforcé", consistant à présenter sa carte d'étudiant aux agents administratifs et aux services de sécurité de l'université pour accéder aux salles, selon Lyon 2.



"Il n'y aura pas de contrôle policier mais une présence des forces publiques aux abords de l'université en cas de débordements pendant ces deux semaines", a ajouté le service de communication de l'université, dont les locaux ne sont actuellement accessibles qu'aux personnels enseignant et

administratif. Seules les bibliothèques universitaires sont ouvertes aux étudiants.