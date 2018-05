A Lyon, le métro fête ses 40 ans...

En 1978, les lyonnais découvraient...le métro. Depuis, ce mode de transport singulier a façonné la ville.Le réseau compte aujourd’hui 4 lignes et 40 stations, et représente plus de 755 000 voyages chaque jour.Pour célébrer le 40ème anniversaire du métro lyonnais inauguré le 2 mai 1978 par Francisque Collomb et Valéry Giscard d'Estaing, les TCL ont prévu 40 jours de rétrospective et d’animations sur le réseau.Une exposition photographique prend place dans les 40 stations de métro pendant la durée des festivités.Chaque station accueille une photo représentant une date ou un événement marquant de l’histoire du métro lyonnais : les anciens aménagements intérieurs très vintage des rames, la rue de la République creusée en « tranchée ouverte » pour accueillir la ligne A, ou encore l’impressionnant tunnelier qui a permis la construction du tunnel sous le Rhône pour rejoindre Oullins.L’exposition est visible dans sa globalité sur un site web dédié, http://40ansdumetro.fr Des vidéos de l’INA, invitent à se plonger dans l’histoire de ce mode de transport qui a progressivement transformé la ville et nos habitudes de déplacement.Un grand jeu est organisé. A la clef, 40 ans d’abonnement TCL à remporter ! Chaque jour, du 2 mai au10 juin, un abonnement annuel sera gagné sur le site en répondant à une simple question sur l’histoire du réseau métro.Chaque réponse peut être trouvée sur l’un des panneaux de l’exposition.La station Bellecour sera en partie habillée aux couleurs de l’événement. Petits et grands voyageurs du réseau pourront se prendre en photo avec le décor événementiel représentant une rame de métro, en se glissant dans la peau d’un conducteur ou d’un voyageur.Parmi les 73 rames de métro que compte le réseau TCL, l’une d’entre elles a été entièrement relookéeaux couleurs de l’événement. Elle circule sur les lignes A et B à partir de ce 2 mai.Un ticket collector « Mon métro et moi, 40 ans d’histoire en commun », est disponible.En 2017, les 4 lignes de métro ont cumulé plus de 200 millions de voyages soit 44% de la fréquentationdu réseau TCL.Cet anniversaire est l’occasion de jeter un pont entre le passé et l’avenir proche. Dès 2019, la ligne Baccueillera de nouvelles rames climatisées qui seront exploitées en pilotage automatique intégral sansconducteur et les voyageurs du réseau pourront profiter de la 4G ainsi que de l’extension du serviceles vendredis et samedis jusqu’à 2h du matin.