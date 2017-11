A Lyon, les autorités renforcent la lutte contre les pics de pollution

Le préfet du Rhône, Stéphane Bouillon, a présenté vendredi un nouveau dispositif de lutte contre les pics de pollution, qui prévoit notamment la mise en place de la circulation différenciée à Lyon et

des "mesures d'urgence déclenchées plus vite".



L'alerte de niveau 1 interviendra désormais dès le deuxième jour de

prévision d'un taux de particules fines supérieur à 50 microgrammes par mètre cube (ug/m3) ou dès la première prévision supérieure à 80 ug/m3.



Le niveau 2 sera déclenché quand un taux constaté de 80 ug/m3 sera suivi

d'une prévision similaire, ou après quatre jours de dépassement du seuil de 50 ug/m3.



Selon le préfet, il s'agit "d'agir plus tôt" et "d'éviter le phénomène de yoyo de l'alerte, d'un jour à l'autre, qui était peu compréhensible".



En cas de déclenchement du niveau 2, au premier jour, seuls les automobilistes détenteurs d'une vignette Crit'Air pourront circuler dans le périmètre de Lyon-Villeurbanne.



Après deux jours, seuls les véhicules

affichant une vignette Crit'Air 0, 1, 2 ou 3 seront autorisés à circuler.



En cas de dégradation de la situation, la procédure d'alerte de niveau 2

aggravée sera activée. Les restrictions de circulation pourront alors être

renforcées avec l'interdiction de rouler pour les véhicules porteurs de la

vignette Crit'Air 3.



Les contrevenants encourront une amende de 45 euros (montant minoré).



"L'idée n'est pas de punir les gens mais c'est une forme de précaution pour

éviter de rejeter des particules", a souligné le préfet.



Avec la mise en place de la circulation différenciée au lieu de la circulation alternée (basée sur les plaques d'immatriculation), "on multiplie

le gain par deux", a assuré Yannick Mathieu, directeur adjoint à la Directionrégionale de l'environnement (DREAL), soulignant que "20% des véhicules les plus anciens sont responsables de 80% des émissions de particules fines".



Au 6 novembre, plus d'un million de vignettes Crit'Air avaient été

commandées en Auvergne-Rhône-Alpes, dont environ 340.000 dans le Rhône.



Dans les transports en commun, une tarification spéciale, appelée Tick'Air

et proposée au prix de 3 euros la journée - contre 5,6 euros habituellement -, sera également introduite en cas de pic de pollution.



Quant à la Métropole de Lyon, elle a récemment voté dans le cadre de son

plan Oxygène une prime allant de 500 à 1.000 euros pour inciter les utilisateurs d'un chauffage au bois ancienne génération à le remplacer par un neuf, plus performant.



"Nous menons une action de fond, qui comprend également l'extension de

Velo'V, la concertation sur la mise en place d'une zone à faible émission, le

déclassement des autoroutes A6/A7, pour diminuer la pollution de manière

récurrente et pas seulement pendant les pics", a déclaré le vice-président de

la Métropole, Bruno Charles, en rappelant qu'en 2015 il y avait eu 42 jours de pics de pollution, 31 en 2014, 57 en 2013, 52 en 2012 et 65 en 2011.



Selon la directrice de l'observatoire de la qualité de l'air Atmo

Auvergne-Rhône-Alpes, Marie-Blanche Personnaz, "on constate une baisse des pics de pollution comme de la pollution chronique mais ce n'est pas suffisant".





