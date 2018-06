"A Monmousseau, le mélange est une richesse..." Lucie Moraillon et Antoine Boureau (photographes)

L'Exposition Monmousseau l'air du temps est le résultat des deux actions menées avec l’association Dialogues en Photographie dans le quartier Monmousseau des Minguettes, à Vénissieux.



Lors des vacances de la Toussaint 2016, un premier atelier de photographie est mis en place. Munis d’appareils argentiques et de pellicules noir et blanc, une douzaine de jeunes âgés de 10 à 14 ans photographient leur quartier



la fin de l’atelier, les photographies sont collées en grand format sur la barre, donnant lieu à l’exposition "Entre les tours", visible jusqu’à la destruction de la barre Monmousseau en 2019.



Un an après, les deux photographes retournent dans la barre qui se vide peu à peu accompagnés de l’écrivain Milan Otal.



Équipés cette fois-ci d'appareils numériques et de micros, les jeunes partent à la rencontre des habitants encore présents dans la barre et d’autres déjà relogés.



Lors de ces échanges, les habitants reviennent sur leur histoire, sur leurs souvenirs qui restent attachés à ce lieu de vie. Autant de voix et d’images dénichées entre les allées 11 et 21 qui jalonnent l’exposition installée à l’issue de l’atelier devant la médiathèque de Vénissieux ainsi que le livre Allées 11-21.



Cette nouvelle exposition est présentée pendant 3 jours en extérieur dans le centre ville de Lyon de 10h à 19h.



VENDREDI 29 JUIN : Esplanade François Mitterrand, devant l'hôtel de Région, face à Confluence.

SAMEDI 30 JUIN : Sur la place des Célestins, face au théâtre

DIMANCHE 1er JUILLET : Sur l'esplanade de la montée de la grande côté



Ecoutez l'interview au micro de Paul Satis