À Saint-Didier-au-Mont-d’Or, le boucher fait recette grâce à son bon goût

À Saint Didier au Mont d’Or, Laurent Prudent, artisan boucher charcutier traiteur et Compagnon du Goût, inaugure son nouveau magasin fin août.Depuis 1997, les Compagnons du Goût s’affirment comme la référence du bon goût au sein des bouchers charcutiers traiteurs.Aujourd’hui, plus de 520 artisans indépendants font partie des Compagnons du Goût.À l’instar de Laurent Prudent, boucher à Saint Didier au Mont d’Or, chaque artisan est sélectionné pour son savoir-faire, son envie de progresser et sa passion pour son métier.Choisir le bon produit, savoir le cuisiner, le présenter dans les règles de l’art, tous les artisans ont à cœur de gagner la confiance des clients et de les amener au meilleur. Les Compagnons du Goût sont un gage de qualitéLaurent Prudent est l’exemple même de l’artisan qui a su maintenir son activité au sein d’un village au 61 avenue de la République à Saint Didier au Mont d’Or. Convivialité, gourmandise et bonne humeur en perspective pour l’inauguration du magasin le 23 août, mais aussi au quotidienProduits rigoureusement sélectionnés, conseils avisés... Laurent Prudent met tout en œuvre pour régaler ces clients au quotidien, qu’ils viennent des villages du Mont d’Or ou de beaucoup plus loin.Il revendique des viandes de grande qualité (bœuf du Limousin, veau de lait d’Auvergne, agneau du Limousin, volailles fermières de Bourgogne...). Les amateurs se laisseront aussi tenter par le jambon de porc fermier, les paupiettes, les andouillettes...Pour en savoir plus c’est ici