À Villeurbanne l’URDLA en difficultés pourrait fermer

L’URDLA lance un cri d’alarme...l’association se dit « en grand danger » l'année de ses quarante ans à cause d’une baisse continue des financements publics.



« Ni notre plan d'action, ni la hausse de nos ressources propres ne sont parvenus aujourd'hui à la compenser » souligne l’association dans un communiqué.



Pour éviter l’arrêt complet de l’activité et la destruction d’un outil artistique et artisanal unique, actif depuis 1978, l’URDLA lance un appel aux dons





50, 100, 1000 euros… cet appel est lancé au niveau des particuliers, comme des entreprises...chaque don étant défiscalisable.



Vous donnez 100.– €, ils vous coûtent : 34.—€ (aux entreprises, 40.—€)



L’activité est maintenue au moins jusqu’à l’automne.



L'URDLA - centre international estampe & livre est un lieu hybride, qui regroupe des ateliers d'impression, une galerie d'exposition et une librairie.



L'association relie la sauvegarde d'un patrimoine technique et artisanal, le soutien à la création contemporaine et la diffusion de ses productions auprès de tous les publics.



L’URDLA a été créé il y a 40 ans par le peintre Max Schoendorff, aujourd’hui disparu.