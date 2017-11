A l'approche du remaniement, l'Intérieur "va très bien" à Collomb

Gérard Collomb a déclaré dimanche que le ministère de l'Intérieur, qu'il dirige depuis l'élection d'Emmanuel Macron, lui "va très bien", alors que se profile un remaniement ministériel d'ampleur limitée.



Invité de l'émission "Questions politiques" (Franceinfo, France Inter, Le Monde), l'ancien maire de Lyon a raconté que quitter sa ville avait été pour lui "un moment de déchirement".



Mais il n'avait pu refuser la proposition

d'Emmanuel Macron de devenir ministre de l'Intérieur "parce que les problèmes de sécurité", "les problèmes des collectivités locales (lui) semblaient tout à fait déterminants".



A l'approche d'un remaniement dû à l'arrivée du secrétaire d'Etat et

porte-parole du gouvernement Christophe Castaner à la tête de la République en marche, Gérard Collomb veut-il rester ? Changer ?



"Moi ça me va très bien le ministère de l'Intérieur", a-t-il répondu en riant, "c'est formidable la place Beauvau".



L'Intérieur est-il "plus exaltant que la ville de Lyon ou pas ?", lui demande une journaliste, "parce qu'il y a des fois, ça paraît ambigu quand on

vous écoute".



"Si vous voulez, la place Beauvau c'est un devoir à remplir, c'est à dire que vous êtes à la fois sur les problèmes de sécurité (...) de l'aménagement

du territoire, et moi, ça m'intéresse pour pouvoir réduire la fracture entre

les quartiers, mais aussi entre les zones urbaines et les zones rurales",

a-t-il répondu, prenant dans la foulée pour exemple ce qui a été fait à cet

égard avec la métropole de Lyon.







