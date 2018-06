A la prison de Valence, deux voitures incendiées, un surveillant menacé

Une enquête a été ouverte après l'incendie, dans la nuit de lundi à mardi, de deux voitures de surveillants de la prison de

Valence, et des menaces à l'encontre d'un agent pénitentiaire.



Vers 02H00, deux individus sur un scooter, dont les visages étaient dissimulés, ont mis le feu à deux véhicules stationnés aux abords de

l'établissement en jetant un engin incendiaire, selon le parquet.



Ils ont également lancé des photos d'un surveillant et de sa famille, issues de son profil Facebook, et tagué son nom sur le mur du bâtiment du personnel avec l'inscription "1er avertissement", ont ajouté le parquet et le syndicat UFAP-Unsa.



Ce fonctionnaire, selon le responsable régional du syndicat, Sylvain Royère, avait été impliqué dans un incident avec un détenu quelques jours plus tôt.



"Les faits de cette nuit donnent littéralement la nausée, l'UFAP Unsa Justice de Valence souhaite la plus grande sévérité de l'État concernant ces actes d'intimidation digne d'une favela...", fustige le syndicat dans un

communiqué.



"On demande depuis trois ans qu'on sécurise le site de la prison avec un portail car c'est un vrai moulin", a déclaré à l'AFP M. Royère, relevant que des faits "similaires" - l'incendie de voitures appartenant à des agents

pénitentiaires - se sont produit fin mai à Fresnes, en région parisienne.



Une enquête pour "destruction de bien par incendie" a été ouverte et confiée aux policiers de la Sûreté départementale de la Drôme. "On peut également retenir des menaces sur personne dépositaire de l'autorité publique", a-t-on précisé au parquet.