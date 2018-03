A quoi rêve-t-il ? Les Vedettes nous invitent à rêver....

C'est un spectacle tout à la fois féérique, émouvant, drôle, destiné au jeune public mais pas que...



Les Vedettes (secrètes), le café théâtre de la rue de l'Annonciade, nous propose durant cette période de fêtes, "A quoi rêve-t-il ?



Au coeur du spectacle, un troubadour, Albéric. Il chante le monde, espère écrire une chanson qui le rendra immortel. Un jour, il reçoit par erreur une invitation au bal de la fée Mercedes...



Le coeur battant, il s'y rend, sûr d'y trouver ce qu'il cherche. Une chose est sûre, cete aventure le fera grandir et changera le regard qu'il porte sur le monde et sur lui-même.



Trois comédiens sur scène, une épopée burlesque entre rêve et réalité, de quoi se laisser emporter en cette période de congés de fin d'année.



il ne reste plus que quelques représentations...



Réservations: 04.78.30.49.02