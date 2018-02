A45: le gouvernement doit "respecter les engagements de l'Etat" (maire de Saint-Etienne)

Le maire LR de Saint-Étienne, Gaël



Perdriau, a appelé jeudi le gouvernement à "respecter les engagements de l'État" sur le doublement de l'autoroute entre sa ville et Lyon, remis en cause par le Conseil d'orientation des infrastructures (COI).







Ce dernier, présidé par l'ancien député socialiste Philippe Duron, a conseillé d'attendre les conclusions d'un grand débat sur les transports dans la région lyonnaise, en 2019, et d'étudier une alternative "acceptable par tous".







"Nous n'en sommes plus au débat, aux études - je rappelle notamment que l'utilité publique de l'A45 avait été confirmée par la commission nationale "Mobilité 21", présidée déjà par Philippe Duron -, ni au financement du projet, mais bien à la décision politique de l'actuel gouvernement", a réagi G. Perdriau dans un communiqué.







"L'intérêt général impose la construction d'une véritable autoroute, fiable et performante, entre les deux premières agglomérations de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cela a été démontré et acté au plus haut niveau de l'État: de la déclaration d'utilité publique (DUP) en juillet 2008 aux engagements successifs des présidents de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande", a-t-il ajouté.







L'A45, d'une longueur d'une cinquantaine de kilomètres, doit doubler à l'horizon 2022 l'actuelle A47, un axe gratuit souvent saturé et réputé dangereux.







Un chantier de 1,2 milliard d'euros, financé pour un tiers par Vinci, le reste par l'État et les collectivités locales.







Validé l'an dernier par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires



et routières (Arafer) et le Conseil d'État, il ne lui manque que la signature du ministre des Transports, fait valoir M. Perdriau qui "demande au gouvernement de respecter les engagements de l'État et le principe de continuité républicaine".







Le président du conseil départemental de la Loire, Georges Ziegler (UDI), évoque lui aussi une décision "inacceptable".











Avec AFP