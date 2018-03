ACCINOV PLACEE EN PROCEDURE DE SAUVEGARDE

A la demande de la SAS Accinov, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert ce mardi 6 février une procédure de sauvegarde de la société.



Cette procédure place la plateforme d’innovation, créée en 2013, sous la protection du tribunal.



Cette période transitoire doit permettre de trouver des solutions pour permettre la poursuite d’activité de cet outil "indispensable aux entreprises innovantes de l’écosystème régional en santé" rappelle Lyonbiopole dans un communiqué annonçant l'ouverture de cette procédure.



Conçue par le pôle de compétitivité, avec le soutien de nombreux partenaires publics et privés, Accinov a accueilli, depuis son ouverture, 20 entreprises, dont 11 sont actuellement hébergées.



"Le volet bioproduction de cette offre de services est très innovant et différenciant puisqu’il permet aux start up et PME de pouvoir gérer et maitriser leur passage en phase de bioproduction puis de fabrication des médicaments biologiques à destination d’essais cliniques dans un environnement bénéficiant de l’agrément d’établissement pharmaceutique" selon Lyonbiopole, qui met en avant les services partagés.



"Néanmoins, après 3 ans d’exploitation et malgré des résultats de commercialisation en hausse, ceux-ci ne permettent pas de couvrir les coûts capitalistiques et d’exploitation. Un nouveau modèle opérationnel viable doit être recherché" selon le pôle de compétitivité.



Lyonbiopole et les partenaires publics et privés vont donc devoir travailler sur un "nouveau modèle d’exploitation soutenable de la plateforme afin qu’elle puisse poursuivre son accompagnement des entreprises présentes en apportant l’ensemble des services et prestations hautement qualifiés (laboratoires P2 et unités pilotes de bioproduction BPF notamment) aux acteurs de l’innovation santé".



L’objectif est de définir un nouveau modèle permettant de concilier les impératifs économiques avec l’enjeu d’intérêt général de santé publique.



Source: Lyonbiopole