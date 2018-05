ADDBIKE DÉCROCHE LE LABEL « LYON, VILLE ÉQUITABLE ET DURABLE »

AddBike, la jeune entreprise lyonnaise créée en 2015 par Renaud Colin (photo) et spécialisée dans le cycle et la mobilité active douce poursuit son ascension en obtenant le label « Lyon, ville équitable et durable ».



Ce label valorise les initiatives locales qui œuvrent pragmatiquement pour le développement durable via une offre de produits et services responsables



Le label « Lyon, Ville Équitable et Durable » est un label unique en France qui a été créé en 2010 par la Ville



Pour l’obtenir, les candidats doivent démontrer un engagement exemplaire en matière de développement durable et répondre à 5 critères particuliers : gestion environnementale, gestion sociale, achat et consommation responsable, engagement citoyen et innovation.



Pour AddBike, « obtenir cette labellisation est non seulement une source de fierté mais également une belle vitrine et un gage de qualité qui saluent son investissement »



Pour rappel, AddBike a développé un produit qui répond aux nouvelles exigences de mobilité des usagers.



Il s’agit d’un châssis pendulaire à deux roues inclinables qui vient se fixer en quelques minutes à la place de la roue avant de n’importe quel vélo classique, afin de le transformer en triporteur urbain sur lequel s’installent facilement des contenants adaptés.



Ces derniers permettent respectivement de transporter un enfant, des colis ou des courses, et sont proposés afin de répondre à différents besoins personnels ou professionnels.



AddBike est commercialisé dans plus de 100 magasins, en France et en Belgique principalement mais également en Espagne, Suisse, Italie et aux Pays-Bas.



Après une première série commerciale de 200 exemplaires déjà écoulée, une deuxième série de production de plusieurs centaines d’AddBike est actuellement en cours de livraison.



AddBike est un produit destiné au grand public, mais il répond aussi aux besoins des professionnels.