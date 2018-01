ASSE: Beric revient de son prêt à Anderlecht

Le prêt de Robert Beric à Anderlecht a été résilié et l'attaquant international slovène fait partie d'une liste de 26 joueurs convoqués en stage par l'AS Saint-Etienne.



Beric, âgé de 26 ans et dont l'engagement avec les Verts arrive à terme au 30 juin 2019, n'a effectué que six apparitions avec le club belge (0 but). Il se rendra donc avec les Verts à Murcie (Espagne) pour un stage prévu de lundi à vendredi.



Robert Beric est ainsi la première recrue du mercato hivernal de l'AS Saint-Etienne, 16e de Ligue 1, qui reçoit Nîmes (L2) dimanche en 32e de finale de la coupe de France.