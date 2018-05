ASSE: Cabella forfait contre Lille

Le milieu offensif de l’AS-Saint-Etienne,

Rémy Cabella a déclaré forfait pour le match de la 38e journée de Ligue 1 ASSE-Lille, samedi, en raison d'une fracture au pied gauche, a annoncé le club stéphanois lundi.



Le joueur, prêté cette saison par l'Olympique de Marseille, est touché au cinquième métatarsien et subira une intervention chirurgicale.



Cabella, âgé de 28 ans, a disputé 27 matches avec les Verts dont 26 comme titulaire, inscrivant sept buts et délivrant six passes décisives.