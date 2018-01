ASSE: La nouvelle recrue M'Vila dans le groupe

Le milieu de terrain Yann M'Vila, engagé vendredi pour un an et demi par Saint-Etienne, figure dans le groupe des vingt Stéphanois, dont trois gardiens, pour le match contre Toulouse, dimanche au

stade Geoffroy-Guichard.



Le joueur, âgé de 27 ans, a signé à Saint-Etienne après s'être libéré de son contrat avec le club russe de Rubin Kazan, avec lequel il était lié jusqu'en 2020.



Il est la seconde recrue du mercato hivernal après le retour de l'attaquant slovène Robert Beric, revenu d'Anderlecht où il avait été prêté en début de saison.



Par ailleurs, le défenseur central et capitaine Loïc Perrin est rétabli d'une blessure à un mollet et est également dans la liste pour faire sa rentrée après s'être blessé contre Nantes, le 3 décembre.







