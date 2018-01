ASSE: M'Vila titulaire à Metz

Le revenant Yann M'Vila, qui vient de signer à

Saint-Etienne après plusieurs années loin de la Ligue 1, est titulaire ce mercredi sur la pelouse de Metz, pour le compte de la 21e journée .



M'Vila avait quitté Rennes en 2013 pour rejoindre Kazan en Russie, puis avait erré dans plusieurs championnats européens, en prêt à l'Inter Milan

(2014/2015) et à Sunderland (2015/2016).



Le milieu de 27 ans représente un gros pari pour les Stéphanois, qui ont absolument besoin de se relancer en championnat après une première partie de saison ratée.



M'Vila compte 22 sélections chez les Bleus, et faisait figure, plus jeune, de grand espoir du football français, avant un parcours sinueux.



"Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Je me suis perdu, j'ai fait de mauvais choix", a-t-il reconnu mardi en conférence de presse, en expliquant

"avoir mûri".



L’AS-Saint-Etienne a été très actif au mercato avec le retour de prêt de Robert Beric, depuis Anderlecht, et l'engagement de Paul-Georges Ntep, prêté par Wolfsburg.





Avec AFP