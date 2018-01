ASSE: la Coupe pour lancer l'opération sauvetage

"Lancer l'opération sauvetage sur une bonne note": après une première moitié de saison à oublier, l'AS-Saint-Etienne veut repartir du bon pied ce dimanche avec une victoire en 32e de finale de Coupe de

France contre Nîmes, pour lancer sur de bonnes bases le redressement espéré.



"Il faudra répondre présent dès dimanche", lance Ghislain Printant, appelé à la trêve en renfort de l'entraîneur Jean-Louis Gasset. Le technicien avoue certes qu'il "ne faut pas perdre de vue que l'objectif numéro un est le championnat", où les Verts sont à la peine (16es), mais il sait que la qualification est quasiment obligatoire pour remettre le club sur de bons rails.



Mais le Nîmes Olympique qui se présente dimanche (14H15) à Geoffroy-Guichard n'est pas un adversaire si abordable que cela: c'est la meilleure attaque de Ligue 2, et un candidat plus que sérieux à la montée (2e).



"Nous allons jouer une équipe en pleine euphorie", poursuit Printant, qui n'oublie pas la mauvaise dynamique des Stéphanois, qui contraste avec celle des Crocodiles.



En Ligue 1, l'ASSE n'a qu'un point d'avance sur Lille, 18e et barragiste, mais le club reste surtout sur une série de onze matches sans victoire (3 nuls) dont une élimination en coupe de la Ligue.



Le dernier succès date du 14 octobre contre Metz (3-1), un adversaire sur le terrain duquel les Verts joueront un match direct pour le maintien le 17 janvier après avoir affronté Toulouse (17e) trois jours auparavant.



Pendant la trêve, il a donc fallu briser la routine. Un stage hivernal à Murcie (Espagne) a semble-t-il permis de redonner de la cohésion à un groupe devenu totalement hétéroclite en raison d'un recrutement souvent incohérent.



Les promesses des deux actionnaires Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, qui ont déclaré le mercato "comme la solution" pour relancer l'équipe, ont, elles, peut-être suscité un peu d'espoir.



Mais en attendant, les problèmes d'effectif des Verts ne sont pas résolus. Le défenseur central et capitaine Loïc Perrin, blessé le 3 décembre contre Nantes, n'est pas totalement opérationnel et ne jouera pas. L'attaquant Romain Hamouma probablement pas non plus.



Pire encore: le défenseur serbe de La Gantoise (1ère div. belge) Stefan Mitrovic, qui devait rejoindre le club, a été recalé par l'ASSE "pour raisons médicales"...



La solution viendra peut-être de l'avant-centre slovène Robert Beric, dont le prêt pour une saison à Anderlecht a été cassé par les deux clubs.



Le joueur paraît en bonne forme, mais il n'a participé qu'à six rencontres avec les Mauves et inscrit aucun but cette saison. Comme Loïs Diony, autre attaquant de pointe, recruté pour 7,3 millions d'euros cet été...







Avec AFP