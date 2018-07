ASVEL: départ à l'amiable de John Roberson

L'ASVEL a annoncé s'être mis d'accord avec le meneur américain John Roberson pour une séparation à l'amiable, après seulement une saison ensemble.



Champion de France avec Chalon-sur-Saône en 2017, John Roberson (29 ans, 1,80 m) avait signé l'été 2017 un contrat de deux ans avec la "Green Team", où il a tourné cette saison en Championnat à 10,9 points et 4,9 passes en moyenne par match.



Le 9 mars, John Roberson a été mis à pied "à titre conservatoire" par les dirigeants villeurbannais pour raison disciplinaire, avant d'être réintégré dans l'effectif cinq jours plus tard.



L'Asvel a terminé 6e de la saison régulière et a été éliminé dès les quarts de finale des play-offs, des résultats en deça de ses ambitions.







