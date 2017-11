ASVEL: garçons et filles joueront à l'Astroballe le 15 décembre

Le dimanche 17 décembre, l’Astroballe se positionne en place forte du basket français avec deux rencontres au programme :



A 15h00 : Lyon ASVEL Féminin / Lattes Montpellier - 10ème journée de LFB *



A 18h30 : ASVEL Basket / JL Bourg-en-Bresse - 13ème journée de Pro A



Une opération conjointe, signe fort de la collaboration et de la relation privilégiée entretenues par l’ASVEL Basket et Lyon ASVEL Féminin et initiées par Tony PARKER depuis son arrivée à la présidence des deux clubs.



C’est toute la Famille ASVEL qui sera réunie lors de ce rendez-vous basket exceptionnel.



Pour Gaëtan MULLER, président délégué de l’ASVEL Basket : « A l’approche des fêtes de Noël, réunir la famille ASVEL prend tout son sens, qui plus est pour deux matchs importants, deux affiches du championnat. Par ailleurs, cela renforce l’harmonie politique qui règne autour de ce projet. »



Marie-Sophie OBAMA présidente déléguée de Lyon ASVEL Féminin estime, quant à elle, que "c’est une grande joie de pouvoir célébrer le basket dans toute sa mixité, comme nous le développons tous ensemble au quotidien, pour construire le projet porté par Tony »