ASVEL: plus proche de la Leaders Cup.

Vainqueur de Nanterre (81-65), l’ASVEL Basket a parfaitement négocié son dernier rendez-vous de l’année 2017 en Pro A, capital en vue de la Leaders Cup



Trois jours après avoir assuré sa qualification pour le Top 16 de l’EuroCup, l’ASVEL Basket a retrouvé le chemin de la victoire en championnat, faisant un pas supplémentaire, et non négligeable, dans la course aux huit premières places.



En démarrant très fort, John ROBERSON et ses partenaires prenaient vite les commandes (13-7, 3’30), mais en enchaînant les balles perdues et en restant muets pendant près de cinq minutes, ils dilapidaient leur avance à l’issue du premier quart-temps (16-21).



La révolte venait de DeMarcus NELSON (6 points, 4 rebonds et 6 passes), toujours précieux en sortie de banc, et d’Alpha KABA, maladroit sous le cercle mais tellement énergique (24-24, 15’).



Dans les deux camps, le talent ne manquait pas sur le parquet, mais c’est bien l’ASVEL, très largement dominatrice aux rebonds, qui faisait les efforts nécessaires pour virer en tête à la pause (40-35).



Quinze minutes de répit qui ne calmaient pas l’appétit de Darryl WATKINS (8 points et 12 rebonds), toujours roi de la raquette.



Et même si Heiko SCHAFFARTZIK passait du temps sur la ligne des lancers-francs, les Villeurbannais gardaient la main, David LIGHTY (12 points et 5 passes) s’occupant à peu près de tout, des deux côtés du parquet (56-49, 27’).



Avant qu’AJ.SLAUGHTER ne termine la période par deux exploits personnels de très haut niveau (62-54).



Et les duels ne baissaient pas en intensité à l’entame des dix dernières minutes…



L’Astroballe montait en température et entraînait ses joueurs dans son sillage.



Justin HARPER (14 points et 7 rebonds) inscrivait cinq points de suite et la défense se montrait de plus en plus intraitable.



Un alley-oop entre John ROBERSON (18 points à 4/7 à trois points) et Charles KAHUDI donnait dix longueurs d’avance à l’ASVEL, qui terminait avec le plein de confiance, par un énorme 11-0.



C’est la huitième victoire de la saison pour les Villeurbannais qui terminent l’année 2017 à la 6ème place en Pro A.



A trois journées de la fin de la phase aller, la Leaders Cup est plus que d’actualité pour les Villeurbannais.



Crédit photo: Alexia LEDUC / Infinity Nine Media