ASVEL: premier contrat pro pour Théo Malédon

L’ASVEL Basket annonce la signature du premier contrat professionnel de Théo MALEDON, et ce, pour les trois prochaines saisons.



« Promis à un très grand avenir, le jeune meneur de jeu est, à 17 ans, l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération » commente le club dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère..



Arrivé au club l’année passée, il a produit une première saison convaincante dans le championnat Espoirs (15.6 points, 4.3 rebonds et 5 passes décisives), assortie de nombreuses apparitions avec l’équipe professionnelle (14 matchs).



Egalement élu dans le cinq majeur du tournoi juniors de l’Euroleague, et finaliste du championnat de France avec les U18 de l’ASVEL, Théo MALEDON, champion d’Europe U16 en 2017, a également remporté cet été, la médaille d’argent au Mondial U17.



Après la prolongation de contrat d’Amine NOUA, le retour au club de Livio JEAN-CHARLES, et la première signature professionnelle de Sofiane BRIKI, l’ASVEL Basket se positionne plus que jamais comme un club formateur, et se dit « très fière de pouvoir compter dans ses rangs autant de purs produits du club dans son effectif 2018-2019 ».