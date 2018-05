ATP - Thiem passe en quarts à Lyon, Hemery éliminé

L'Autrichien Dominic Thiem, 8e joueur mondial, s'est qualifié mardi pour les quarts de finale du tournoi Open Parc de Lyon après sa victoire sur l'Espagnol Roberto Carballes Baena (77e) 6-2, 6-4.



Tête de série N.1 et exempté du premier tour, Thiem affrontera l'Espagnol Guillermo Garcia-Lopez qui s'est défait du Français Calvin Hemery 7-6 (7/4), 6-3.



"J'ai joué un bon match. Je me suis bien senti. Je suis venu à Lyon car c'est le même directeur du tournoi qu'il y avait à Nice, où j'avais aimé jouer il y a deux ans et il y a la même organisation. C'était donc la bonne

meilleure option", a-t-il commenté à la sortie du court.



"J'ai eu une très bonne expérience il y a deux ans à Nice en atteignant la demi-finale. J'y avais très bien joué et je veux tenter de faire la même chose ici à Lyon. Si je joue bien ici, j'aurai de bonnes sensations pour la suite et

c'est ce que je recherche", a poursuivi l'Autrichien, qui a battu Rafael Nadal à Madrid pour la première défaite de l'Espagnol sur terre battue depuis près d'un an.



"Je me sens très bien physiquement et ce ne sera pas un problème de jouer des matches ici à Lyon. Si je joue la finale samedi, il me restera deux jours pleins pour bien récupérer et ensuite il n'y a pas un long voyage entre Lyon et Paris", a-t-il estimé.



Autre joueur Français en lice, Grégoire Barrère (196e), bénéficiaire d'une invitation, a perdu contre le Kazakh Mikhail Kukushkin (91e) 6-2, 6-3.



Dernier Français encore en course, Gilles Simon (75e) jouera pour le compte du 1er tour, ce mercredi face à un "lucky loser" encore à désigner qui remplace le Sud-coréen Hyeon Chung, 19e joueur mondial et tête de série N.4, qui s'est retiré a-t-on appris mardi soir.



Il est blessé à la cheville droite et son retrait apparaît comme une mesure préventive avant Roland-Garros selon les organisateurs.