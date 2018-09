Aéroport de Lyon Saint-Ex: le trafic interrompu...

Suite à l'interpellation d'un individu sur les pistes de l'aéroport, le trafic aérien est interrompu à Lyon Saint-Exupery



Le trafic aérien au départ et à l'arrivée est interrompu depuis 11h30 suite à l'intrusion d'un individu en côté piste.



La reprise des opérations devrait être possible aujourd'hui vers 18h00. Toutes les équipes d'Aéroports de Lyon sont mobilisées pour que le trafic reprenne le plus rapidement possible dès que l'autorisation des autorités de Police sera donnée.



39 volontaires d'Aéroports de Lyon ont été déployés dans les terminaux pour accompagner et informer les passagers et les attendants.



17 vols ont été déroutés sur d'autres aéroports. En collaboration avec les compagnies aériennes, des navettes sont mises en place pour transporter leurs passagers.



28 vols à l'arrivée et 24 vols au départ ont d'ores et déjà été annulés.