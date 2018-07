Aéroports de Lyon : record de trafic au 2ème trimestre 2018

L’aéroport Lyon-Saint Exupéry poursuit son élan en affichant une croissance de trafic de 6.8 % au second trimestre 2018 avec 2 891 478 passagers accueillis.

Principal moteur de cette progression, le trafic international représente 68 % de part de marché avec une croissance de 6.8 % par rapport à l’exercice précédent.



Le trafic national enregistre, quant à lui, une hausse de 4.6 % sur la période. Le trafic low-cost continue son fort développement avec + 13.1 % de passagers.

Ces bons résultats sont notamment portés par l’ouverture de 28 nouvelles lignes en 2018 dont 17 nouvelles destinations proposées, 11 destinations renforcées par le positionnement d’autres opérateurs et l’arrivée de 4 nouvelles compagnies aériennes sur la plateforme.



Fait marquant de ce deuxième trimestre, l’avant-dernière phase du nouveau Terminal 1 a été livrée le 19 juin dernier. Nouvelle esplanade, nouvelle gare routière centralisée et nouvelle salle de livraison bagages… le Terminal 1 continue de s’agrandir pour augmenter la capacité d’accueil et fluidifier davantage le parcours des voyageurs.

Parallèlement à ces chiffres en croissance, on note une baisse de 2.2 % du nombre de mouvements d’avion, grâce à un remplissage optimisé des vols, conforme aux enjeux de développement durable d’Aéroports de Lyon.





Source : Aéroport de Lyon