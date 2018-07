Affaire Benalla: Collomb auditionné lundi matin à l'Assemblée

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb,

sera auditionné lundi dans le cadre de l'affaire Benalla par la commission des Lois de l'Assemblée nationale dotée des pouvoirs d'enquête, a annoncé samedi sa présidente Yaël Braun-Pivet (LREM).



L'audition, publique et retransmise, de l’ancien maire de Lyon, aura lieu lundi matin à 10H00.



Le groupe majoritaire LREM, par la voix de Marie Guevenoux, a en outre accepté la publicité des autres auditions à venir, avec des exceptions en particulier sur les questions de "sûreté de l'État" ou dans le cas où un

fonctionnaire demanderait le huis clos.



La commission a voté à la quasi unanimité le principe de cette publicité.



"La majorité lâche sur la publicité des auditions, voyant enfin combien l'opacité des travaux est nuisible. La majorité a heureusement été cadrée cette nuit", a réagi Philippe Gosselin (LR) dans un tweet.



Pour Ugo Bernalicis (LFI), "face à la pression de l'opinion publique et la pression politique des oppositions, la majorité LREM a cédé et nous nous en félicitons".



Vendredi soir, le bureau de la commission des Lois avait échoué à se mettre d'accord sur un programme et sur le principe de publicité ou non des auditions.



Mme Braun-Pivet avait alors décidé de convoquer la commission dans son

ensemble samedi pour trouver un accord avant la reprise de la séance en

principe à 10H30 pour poursuivre le débat des 1.470 amendements restant sur le

projet de loi constitutionnelle.







Avec AFP