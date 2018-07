Affaire Benalla: Collomb explose l’audimat, talonné par l’ancien préfet du Rhône

Les auditions parlementaires dans le cadre de

l'affaire Benalla ont passionné les téléspectateurs lundi, avec des audiences

importantes pour BFMTV, LCP-AN et franceinfo, selon les chaînes.



Mais c’est l'audition du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb (10h05/12h27) qui a réuni le plus d’audience...597.000 téléspectateurs en moyenne sur BFMTV, devenant à ce moment-là la 3e chaîne la plus regardée de France avec 11% de part d'audience.



Quelque 166.000 téléspectateurs (3% de PdA) ont suivi l'audition de l’ancien maire de Lyon sur LCP-Assemblée Nationale, un chiffre record pour ce type de réunion parlementaire.



Dans l'après-midi, la retransmission de l'audition du préfet de police de Paris, Michel Delpuech (14h09/16h41) a attiré 482.000 téléspectateurs en moyenne sur BFMTV (6,3 % de PdA) et 136.000 téléspectateurs (1,7% de PDA) sur LCP-AN.



L'audition d'Alain Gibelin, le directeur de l'ordre public et de la circulation à la préfecture de Police de Paris, a ensuite attiré 232.000 téléspectateurs sur LCP-AN (1,3% de PDA).



Pendant la journée, BFMTV était la 5e chaîne de France, loin devant les autres chaînes d'information avec 4,3% de PDA en moyenne.



Franceinfo a tout de même signé un record en montant pour la première fois depuis son lancement à 0,6% de part d'audience sur la journée.



Suite aux révélations sur les agissements de l'ex-collaborateur de l'Elysée Alexandre Benalla, une personne interrogée sur deux (49%) se dit "très choquée" par cette affaire et 31% "assez choquées", contre seulement 20% qui ne sont "pas choquées", selon un sondage Elabe diffusé mardi.