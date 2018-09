Affaire Thomassin: nouvelle piste pour le meurtre de la postière

Deux suspects pour un meurtre : l'ex-espoir du cinéma français Gérald Thomassin est soupçonné depuis plusieurs années du

meurtre d'une postière en 2008 dans l'Ain mais une nouvelle piste, révélée récemment grâce à l'ADN, vient de conduire à une autre mise en examen.



Les enquêteurs sont remontés jusqu'à un homme âgé de 29 ans grâce à "un profil ADN" retrouvé sur les lieux du crime, selon une source proche de l'enquête.



Le 19 décembre 2008, dans l'agence postale communale de Montréal-la-Cluse (Ain), Catherine Burgod, 41 ans, agent municipal, avait été retrouvée dans une mare de sang dans une pièce jouxtant le guichet. Cette mère de deux enfants, enceinte de cinq mois et demi, avait été frappée de 28 coups de couteau, arme qui n'a jamais été retrouvée. Son agresseur avait pris la fuite en emportant

un butin dont le montant n'a pas été divulgué.



Interpellé en mai dernier, l'homme a été mis en examen pour "meurtre aggravé et vol avec arme". Il "conteste avoir donné la mort", admettant "avoir pénétré dans le local, avoir trouvé le corps de la victime ensanglanté et

avoir volé de l'argent", selon cette même source.



Ce suspect n'a "pas de lien avec la victime", a-t-elle ajouté, précisant que Gérald Thomassin restait mis en examen à ce stade et que l'information judiciaire se poursuivait.



Une autre source proche de l'enquête a assuré que le nouveau suspect, âgé de 19 ans au moment des faits et qui vivait chez ses parents dans la région, a déclaré ne connaître ni l'ancien acteur, ni son complice présumé, et "ne pas les avoir vus" sur les lieux des faits.



L'ADN de cet homme de 29 ans, retrouvé sur un sac dont l'appartenance n'a pas pu être déterminée et sur lequel il aurait "essuyé ses mains ensanglantées", est inscrit au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) depuis son arrestation "en 2016 pour vol et escroquerie", a ajouté cette source.



Gérald Thomassin, 43 ans, est mis en examen pour "meurtre sur personne chargée d'une mission de service public et vol avec arme" depuis 2013.



Il avait été écroué jusqu'en 2015, puis est retourné en prison quelques mois plus tard après avoir brisé son bracelet électronique. En juin 2016, il a été libéré sous contrôle judiciaire en raison du délai excessif de sa

détention provisoire.



Des aveux téléphoniques à son frère - dans lesquels il confessait "Je vais aller dire que c'est moi qui l'ai tuée" - avaient précipité son

interpellation.



Une confession à mettre au crédit d'un homme "excédé et complètement +bourré+", avait estimé à l'époque son ancien avocat, Benoît Cousin.



Très vite après les faits, les soupçons des gendarmes s'étaient portés sur cet ancien enfant de la DDASS et quelques marginaux toxicomanes vivant dans un immeuble faisant face à l'agence postale.



Interpellé une première fois en 2009, Gérald Thomassin avait été relâché faute de preuves.



Tombé dans la marginalité et les addictions, celui qui reçut le César du meilleur espoir masculin en 1991 pour son rôle dans "Le petit criminel" de Jacques Doillon vivait à l'époque de minima sociaux et de petits rôles dans des films d'auteurs.



En mars 2016, après que son renvoi devant la cour d'assises eut été retoqué par la justice, l'enquête a été reprise par deux juges d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon.



Depuis, un autre homme, un trentenaire a

été mis en examen en mars 2017 pour "complicité de meurtre aggravé et complicité de vol avec arme" et placé en détention provisoire.





