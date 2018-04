Affrontements avec la police lors de rodéos de motos aux Minguettes

Des affrontements ont eu lieu mercredi soir à Vénissieux, entre une trentaine de personnes et la police, qui tentait de mettre fin à des rodéos de motos.



Les policiers ont essuyé des jets de projectiles en arrivant sur place vers 18h00 et l'un d'eux a été blessé à la main (2 jours d'ITT).



Des tirs de grenades de désencerclement ont été nécessaires afin de ramener le calme dans cette rue du quartier des Minguettes.



Un homme de 21 ans, qui s'opposait à l'interpellation d'un des émeutiers et incitait les autres à la violence, a été interpellé. Un autre homme a été identifié et est actuellement recherché, ajoute la police.



L'homme interpellé, qui a reconnu les faits, a été présenté jeudi au parquet.









Avec AFP