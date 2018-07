Aigle Azur lance un vol direct entre Lyon et Nantes à partir du 29 octobre 2018

Le vol aller-retour Nantes Atlantique <> Lyon-St Exupéry est disponible à partir de 37€ TTC.



C’est une première pour la compagnie française qui va désormais proposer à ses clients une nouvelle option de voyage entre 2 pôles urbains parmi les plus attractifs en France et au fort potentiel économique et touristique.



Les passagers peuvent d’ores et déjà acheter leur billet en ligne sur le site de la compagnie www.aigle-azur.com ou en contactant leur agent de voyage.



Pour Frantz Yvelin, Président d’Aigle Azur déclare : « Depuis mon arrivée à la Présidence d’Aigle Azur nous avons la volonté de faire peser davantage la compagnie sur le plan national, régional et international. Après l’annonce du déploiement sur le long-courrier qui a vu le jour avec le Paris-Sao Paulo du 5 juillet dernier, cette nouvelle ligne domestique est un nouvel enjeu de taille. À travers ces nouveautés nous sommes très heureux de pouvoir conquérir de nouveaux horizons et impliquer nos équipes dans cette nouvelle aventure. Avec le renforcement de Berlin et Milan nous ancrons encore davantage la marque Aigle Azur sur le réseau européen et ce n’est que le début !»



Les 2 aéroports VINCI Airports de Lyon et de Nantes se réjouissent de cette bonne nouvelle :



Pour Tanguy Bertolus, Président d’Aéroports de Lyon: « Nous sommes heureux qu’Aigle Azur continue de se développer au départ de notre aéroport. Facilitée par les synergies qu’offre le groupe VINCI Airports, en termes de stimulation du trafic et de développement avec les compagnies aériennes, cette ouverture de ligne est le fruit d’une étroite collaboration entre Aigle Azur, Aéroports de Lyon et l’aéroport Nantes Atlantique. »