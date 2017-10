Ain: dépressive, elle étrangle son fils de 4 ans avant de se pendre

Une mère dépressive de 45 ans a étranglé son fils de 4 ans, avant de se donner la mort par pendaison dans le bois du Crozet (Ain), a-t-on appris mercredi auprès des gendarmes.



Mardi après-midi, la quadragénaire avait quitté son domicile à pied pour

aller chercher son fils à l'école, mais n'avait plus depuis donné signe de vie.



Selon le père de famille, qui a alerté les gendarmes après la disparition

de son épouse, celle-ci avait participé récemment à un séminaire de méditation en Italie, d'où elle était revenue dans un état de "grande détresse".



D'importantes recherches avaient été engagées par les gendarmes et les

pompiers, avec l'aide d'un hélicoptère et de deux équipes cynophiles.



Les deux corps ont été retrouvés à 500 mètres du domicile familial.





