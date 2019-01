Alain Mérieux présente "L'entreprise des possibles" pour venir en aide aux plus démunis

Un quizaine de grandes entreprises basées à Lyon ont décidé de se mobiliser pour aider les "laissés-pour-compte" en mettant notamment àdisposition des locaux inoccupés, sous l'impulsion d'Alain Mérieux, fondateur du groupe de tests de diagnostic in vitro bioMérieux.



Alain Mérieux a mis en place une plateforme de mise en relation entre les entreprises, leurs collaborateurs et le monde associatif, dont les premières actions verront le jour cet été. Baptisée "L'entreprise des possibles", elle est basée sur un concept plus développé dans les pays anglo-saxons qu'en France : le "logement d'abord". Pour aider une personne à sortir de la précarité, il lui faut d'abord un logement, puis une prise en charge, de la réinsertion.



Via cette plateforme, les entreprises pourront proposer à des associations des locaux disponibles pour héberger des sans-abri. Elles encourageront aussi leurs salariés à donner du temps ou des congés, que les entreprises reverseront à ces structures sous forme d'équivalent en sommes d'argent.



Une quinzaine d'entreprises comme Apicil, bioMérieux, Crédit Agricole Centre-Est, CIC Lyonnaise de Banque, EDF, Huttopia, Keolis, Plastic Omnium, Sanofi ou Seb se sont déjà engagées dans l'initiative, qui devrait commencer à se concrétiser cet été.



La Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole, Saint-Etienne, Roanne et le patronat soutiennent également.



Parmi les associations bénéficiaires, L'Entreprise des possibles envisage par exemple de travailler avec La Croix-Rouge, Les Petits Frères des Pauvres, Habitat et Humanisme ou Le Foyer Notre-Dame-des-sans-abri.