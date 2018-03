Alpes: vaines recherches des trois disparus du week-end

Les recherches en cours pour retrouver deux

skieurs en Savoie et un randonneur en Haute-Savoie, emportés par des avalanches dimanche dans les Alpes, ont été vaines lundi et reprendront mardi.



La trentaine de secouristes mobilisés n'a pas retrouvé les deux hommes, âgés de 47 et 49 ans et originaires de Normandie, disparus en hors-piste sur la station d'Arêche-Beaufort (Savoie), a déclaré à l'AFP Cyril Anceau, chef de

détachement de la CRS d'Albertville.



"Les recherches reprendront avec une cinquantaine de personnes demain. Les

chances de survie s'amenuisent, il ne fait pas très froid mais nous sommes dans un scénario d'ensevelissement (des victimes) par la coulée", a ajouté le capitaine Anceau.



En Haute-Savoie, à Samoëns près de la frontière suisse, le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix a cherché en vain le randonneur à raquettes qui manque toujours à l'appel, et dont la femme est sortie légèrement blessée d'une avalanche. "Les recherches reprendront

demain", a-t-on dit au PGHM.



Le week-end a été endeuillé de quatre morts en France. Avec deux personnes décédées dans les Alpes, dont un médecin généraliste belge de 65 ans, et de nombreux blessés dans les différentes coulées.



Dans les Pyrénées, deux Espagnols d'un groupe de cinq dont un guide, ont perdu la vie dans une avalanche en hors-piste.



Les autorités et secouristes multiplient les appels à la prudence car les récentes chutes de neige et le brusque redoux ont rendu le manteau neigeux instable.



Dans les massifs, le risque avalanche, coté sur 5, est de 3 (risque marqué) en Haute-Savoie, en Savoie, en Isère, dans les Pyrénées orientales, en Ariège, en Haute-Garonne, dans les Hautes-Pyrénées ainsi que dans une partie des Pyrénées-Atlantiques, selon le bulletin quotidien émis par Meteo France.



Et le risque est encore plus important (4 soit "fort") dans les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes où quatre skieurs en randonnée ont perdu la vie vendredi aux portes du parc national du

Mercantour, l'avalanche la plus meurtrière de l'hiver.





Avec AFP