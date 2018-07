Alpinisme: prolongation des restrictions d'accès au Mont-Blanc, surfréquenté

Les restrictions d'accès au Mont-Blanc par l'itinéraire classique de l'Aiguille du Goûter ont été prolongées jusqu'au 1er août face à la surfréquentation du refuge du même nom, annonce vendredi la

préfecture de Haute-Savoie.



Depuis le 14 juillet, seules les personnes justifiant d'une réservation au refuge du Goûter peuvent accéder au sommet du Mont-Blanc via cet itinéraire, au-delà du Glacier de Tête-Rousse. Le nouvel arrêté prolonge cette restriction de huit jours, jusqu'au 1er août, et le préfet pourrait proroger ces

dispositions au-delà si la situation l'exige.



Le "dépassement récurrent et significatif de la capacité d'accueil du refuge du Goûter" induit des "risques graves d'atteinte à l'ordre public" en termes de sécurité, de salubrité et de tranquillité, justifie la préfecture dans son communiqué.



Les personnes sans réservation mais en "état de détresse" seront en revanche accueillies "au titre du principe de solidarité en montagne".