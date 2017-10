Alstom: 7 nouvelles rames pour le tram de Rabat-Salé

Alstom a signé un marché avec STRS (Société des Transport de Rabat-Salé), portant sur la fourniture de 22 tramways Citadis destinés à circuler sur l’ensemble du réseau, incluant les nouveaux tronçons des deux lignes existantes.



Le montant du contrat s’élève à environ 45 millions d’euros.



Depuis la mise en service effectuée en mai 2011, le nombre d’usagers des deux lignes de tramway de Rabat-Salé a augmenté constamment, avec aujourd’hui plus de 150 millions de passagers transportés.



Afin de répondre au besoin croissant de mobilité, STRS a décidé d’ajouter 7 km de ligne aux 19 km existants et d’accroître son parc actuel de de 44 tramways Citadis, en commandant 22 tramways supplémentaires à Alstom.



Le site Alstom de Villeurbanne contribuera à ce contrat en fournissant les systèmes et équipements électroniques embarqués qui pilotent les organes du train et assurent l’information voyageurs.





Source Alstom