Alstom fournira de nouveaux tramways Citadis au réseau de transport en commun de Lyon

Alstom a signé un contrat-cadre avec le SYTRAL (Syndicat des Transports de l’Agglomération Lyonnaise) pour la fourniture de tramways Citadis de 43 mètres.



Une première commande ferme porte sur la fourniture de 11 rames pour un montant de plus de 40 millions d’euros1.



D’autres commandes pourront être passées sur ce contrat en fonction des futurs besoins du SYTRAL.



Ces 11 rames circuleront sur la ligne T4 du réseau de tramway de l’Agglomération Lyonnaise, permettant ainsi d’accroitre la capacité de cette ligne. La première rame sera livrée fin 2019.



L’architecture de ces nouveaux tramways sera identique aux 92 rames circulant actuellement sur le réseau lyonnais, tout en bénéficiant du retour d’expérience de 17 années d’exploitation de la gamme Citadis.



Le bout avant est totalement repensé afin qu’il soit conforme aux nouvelles directives. Le défi a été d’améliorer la visibilité et le confort du conducteur, tout en conservant l’esprit du design original du tramway de Lyon (nez en forme de ver à soie).



D’une longueur de 43 mètres, ces nouvelles rames Citadis pourront accueillir chacune jusqu’à 300 voyageurs, soit l’équivalent de plus de 3 bus.



Les Citadis offrent une qualité de voyage à bord optimale avec un plancher bas intégral, la climatisation, un système de vidéo-surveillance, ainsi que des informations sonores et visuelles.



"Recyclable jusqu’à 98%, Citadis contribue à préserver l’environnement". précise Alstom dans un communiqué



Ces nouveaux tramways Citadis seront conçus et fabriqués sur le site Alstom de Rochelle, en France.



Les autres sites français impliqués dans le projet sont Aix-en-Provence pour la centrale tachymétrique, Le Creusot pour les bogies, Tarbes pour les équipements des chaînes de traction, Villeurbanne pour l’informatique embarquée et l’information voyageurs et Valenciennes pour les outillages et fournitures de maintenance



Au total, plus de 2 500 tramways Citadis ont été vendus à plus de 50 villes dans 20 pays.