Alstom va fournir son système de pilotage automatique pour la ligne 6 du métro parisien

Alstom a été choisi par la RATP pour fournir son système de pilotage automatique I-CBTC sur la ligne 6 du métro parisien. Alstom en assurera le développement, la validation, l’industrialisation, l’installation, les tests et la mise en service.



Au total, ce sont 47 rames de métro sur pneu (MP89) et 28 stations de la ligne 6, qui seront équipées des solutions Alstom.



Le site Alstom basé à Villeurbanne fournira les équipements du système radio qui réalise la transmission des données entre le train et le sol.







Avec AFP