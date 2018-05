AlternativAuto 2018: des innovations et un nouveau lieu

Avez-vous déjà roulé électrique ? La 6e édition d’AlternativAuto vous donnera l’occasion de découvrir la nouvelle Renault Zoé dans sa version “400 km” qui propose une autonomie record pour sa catégorie. La version précédente avait déjà permis au constructeur français d’occuper la première place de ce segment avec une vente sur deux de voitures électriques en France.



Vous pourrez en prendre le volant en profitant des conseils de moniteurs diplômés qui vous apprendront également toutes les astuces de l’éco-conduite.



L’électrique, ce sont aussi désormais des trottinettes, des vélo et des VTT à assistance électrique mais aussi des scooters et des motos urbaines sans oublier pour la route ou le tout-terrain, les puissances moto californiennes Zero avec la nouvelle gamme 2018 présentée par CityBike69.



A tester également sur AlternativAuto: des accessoires notamment un nouveau hometrainer spécial VTT.



Rendez-vous à Port-Rambaud, ce nouveau lieu d’événementiel qui vient d’ouvrir dans l’ancienne capitainerie, à la Confluence, juste à côté du Centre commercial et des jardins aquatiques, en bords de Saône pour l’édition 2018 d’AlternativAuto.



Entrée libre, du vendredi 1er juin 14h-18h, samedi 2 juin 10h-19h, dimanche 3 juin 10h-18h.