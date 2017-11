Alzheimer: 5 ans avec sursis requis contre l'octogénaire accusé du meurtre de sa femme

Cinq ans d'emprisonnement avec sursis ont été requis vendredi devant les assises de l'Isère à Grenoble à l'encontre d'un octogénaire accusé d'avoir tué par étouffement sa femme atteinte de la maladie d'Alzheimer.



"La maladie d'Alzheimer ne donne pas une autorisation à tuer", a tenu à

rappeler l'avocat général, au cours d'un réquisitoire de plus d'une heure au second jour du procès.



A plusieurs reprises, il a affirmé qu'il n'était absolument pas question

ici de "suicide altruiste" parce que "a priori, on se suicide soi-même".



"Certains veulent peut-être défendre une cause, mais ce n'est pas la réalité

de ce dossier", a insisté le magistrat.



L'avocat général a par ailleurs exclu l'abolition du discernement de l'accusé, et a retenu la seule altération au moment des faits.



Outre la peine de prison avec sursis, il a aussi requis un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans, dont une injonction de soins, et une interdiction de port d'arme.



L'accusé, âgé de 81 ans, avait étouffé son épouse à l'aide d'un traversin,

au matin du 29 octobre 2015, "épuisé" de cette vie au côté d'une compagne

malade et dont l'état se dégradait. Il avait été retrouvé dans la baignoire de

leur modeste logement, à Fontaine (Isère), des entailles aux poignets et à la gorge.





Avec AFP