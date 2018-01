Amandine Henry et l'Américaine Brian signent à l'OL

L'internationale française, Amandine Henry, et l'internationale américaine Morgan Brian se sont engagées avec l'Olympique lyonnais a annoncé lundi le club onze fois champion de France de football

féminin.



Henry (28 ans), qui revient à l'OL qu'elle avait quitté en juin 2016, a signé un contrat de trois ans et demi. Après son départ de Lyon, elle avait joué à Portland Thorns où elle a été sacrée championne des Etats-Unis en octobre dernier.



L'internationale (61 sélections, 6 buts) a également été prêtée pour deux mois au Paris Saint-Germain (six matches, trois buts) au début de l'année 2017.



Avec l'Olympique lyonnais, Amandine Henry a disputé 207 matches, et remporté trois fois la Ligue des Champions, neuf championnats de France et cinq coupes de France.



De son côté, Morgan Brian (24 ans) a signé pour deux ans et demi, jusqu'en juin 2020. Elle jouait aux Chigago Red Stars et compte 69 sélections avec l'équipe des Etats-Unis avec laquelle elle a été championne du monde (2015). Elle a aussi gagné le Mondial U20 en 2012 et été finaliste du Mondial U17.