Amazon ouvre une nouvelle agence de livraison à Saint-Priest

Amazon annonce ce mercredi l’ouverture d’une nouvelle agence de livraison à Saint-Priest.En offrant plus de capacité et de flexibilité aux opérations et activités d’Amazon dans l’agglomération lyonnaise, cette agence permettra de répondre aux besoins d’un nombre croissant de clients en matière de livraison.Il s’agit de la septième agence de livraison d’Amazon en France.Ce développement du réseau d’Amazon en France permettra de créer 50 postes en CDI dans la région, dans les 18 mois après ouverture.« Cette nouvelle agence de livraison à Saint-Priest témoigne de la croissance des opérations d’Amazon en France. L’ouverture de ce site destiné à la logistique du dernier kilomètre constitue une nouvelle étape dans le développement d’Amazon en France, où l’entreprise travaille sans cesse à rendre ses livraisons plus efficaces et plus pratiques, afin de mieux répondre aux besoins de ses clients », a déclaré Christian Berté, Country Director d’Amazon Logistics en France.Le site de Saint-Priest a été développé et est opéré par Amazon Logistics. Les transporteurs présents dans la région pourront ainsi livrer les clients Amazon six jours sur sept.En 2017, Amazon a créé 1 500 CDI, pour atteindre plus de 5 500 collaborateurs permanents à la fin du mois de décembre.Pour en savoir plus sur l’emploi chez Amazon, rendez-vous sur www.amazon.jobs