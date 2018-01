Amende avec sursis pour la Comédie de Valence après l'accident d'un comédien

La Comédie de Valence a été condamnée à 10.000 euros d'amende avec sursis après la chute sur scène, en 2015, du comédien Micha Lescot qui a été grièvement blessé.







L'accident de Micha Lescot, pour lequel la Comédie de Valence était poursuivie pour "non-respect des règles de sécurité" et "atteintes involontaires aggravées par l'existence d'une faute délibérée", était survenu le 30 mai 2015 à la fin d'une lecture-spectacle d'"En finir avec Eddy



Bellegueule", co-adapté par son auteur Edouard Louis et Richard Brunel, metteur en scène et directeur de la Comédie de Valence.







La représentation se déroulait dans un gymnase dans le cadre d'un festival.







A la fin du spectacle, Micha Lescot devait grimper par deux échelles, non fixées, sur le toit du gymnase. Le comédien avait assuré à l'audience, le 28 novembre, avoir fait part de ses appréhensions au metteur en scène qui, selon lui, lui aurait en outre demandé de redescendre rapidement du toit pour saluer le public.







A la deuxième représentation, en redescendant, Micha Lescot a assuré avoir "senti l'échelle vaciller" et avoir "fait un pas de côté" pour éviter d'être



déséquilibré.







Il avait alors atterri sur une plateforme où se situait un dôme en plexiglas occulté, que personne, selon ses dires, ne lui avait signalé et qui a explosé sous son poids.







Victime de fractures multiples des vertèbres dorsales et des côtes, d'une





contusion pulmonaire et d'un hémothorax après une chute de près de cinq mètres, le comédien avait cessé le travail pendant quatre mois et avait été contraint d'annuler deux tournages.







Un rapport de l'inspection du travail avait soutenu le plaignant en pointant "des négligences graves de sécurité et des manquements" de la part de la Comédie de Valence.







"La seule et unique cause de l'accident, c'est le comédien lui-même (...). L'origine de l'accident, ce n'est pas l'échelle, c'est le saut", avait plaidé Me Guillaume Schenck en défense pour la Comédie de Valence.











Avec AFP