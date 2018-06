Andy Warhol s'invite au Musée de l'Imprimerie

L’œuvre de Warhol est si riche qu’elle n’a pas encore dit son dernier mot.Peu d’expositions reviennent sur le génie d’illustrateur, de publicitaire et d'éditeur de l’artiste, laissant souvent la place aux œuvres plastiques qui ont marqué visuellement et esthétiquement toute la deuxième moitié du ⅩⅩe siècle.Andy Warhol s’est pourtant souvent occupé au cours de sa carrière de dessiner des campagnes commerciales, politiques, des objets marquants de la culture pop, d’inviter ses amis à des soirées de gala, des levées de fonds, de prêter son trait et parfois son visage à des projets aussi variés qu’éphémères.Un volet de son oeuvre à découvrir jusqu'au 16 sept 2018 au Musée de l'ImprimerieEcoutez le reportage d'Alaïs BoiteuxPour en savoir plus: