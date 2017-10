Apave annonce le recrutement de 230 personnes d'ici 2020 dans la région

Apave, acteur référent de la maîtrise des risques techniques, humains et environnementaux organisait le 16 octobre à Lyon la 3ème édition de son Forum PréVision, événement dédié à la santé et à la sécurité des salariés et à l'anticipation des risques.



L'occasion pour le groupe de dresser un bilan positif de son activité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et de faire le point sur ses perspectives, notamment de recrutements.



Des ambitions de développement qui viennent marquer l'attachement d'Apave pour la région mais également sa volonté d'être au plus près de ses clients grâce à la densité d'un maillage territorial illustrant sa proximité avec les acteurs économiques locaux.



230 recrutements seront nécessaires à horizon 2020 pour soutenir de fortes ambitions de croissance



Inspection réglementaire, contrôle des bâtiments et aide à la décision des maîtres d'ouvrage, assistance technique, formation professionnelle... : Apave et ses 13 agences réparties sur tout le territoire régional accompagnent les entreprises et collectivités dans la maîtrise de l'ensemble de leurs risques techniques et dans la protection de leurs salariés et installations.



En 2016, Apave a ainsi œuvré aux côtés de centaines d'entreprises telles que Boiron, Vinci, Aéroport de Lyon, de collectivités locales mais aussi un vaste tissu de TPE/PME.



Afin de renforcer cette dynamique et accompagner sa croissance, Apave recrutera 230 collaborateurs d'ici fin 2020 dans ses différents métiers.



Apave en Auvergne-Rhône-Alpes ce sont 89 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016, 13 agences et centres de formation répartis sur la région, 8 329 personnes formées en 2016 au centre de formation de Saint-Priest (plus grand centre Apave de l'hexagone), 1 000 collaborateurs, 230 recrutements à horizon 2020



Evaluer la conformité et la fiabilité des équipements, améliorer leurs performances et la sécurité sont les missions de l'Apave



Cela concerne les installations électriques, équipements mécaniques, de levage, sous pression, pour lesquels des contrôles de conformité sont nécessaires lors de leur mise en service ou au cours de leur exploitation représentent une part importante de l'activité de l'APAVE.



Les équipes d'Apave interviennent également en accompagnement technique pour améliorer la sécurité et les performances des équipements (veille règlementaire, aide à la résolution des non-conformités, diagnostics...).



Par exemple, Apave contrôle périodiquement les ascenseurs de la Tour Eiffel (photo). Les techniques utilisées pour ces ascenseurs (électricité, hydraulique, ...) et les spécificités du site rendent ces missions uniques.



Mais aussi... Le Château de Versailles, le Musée d'Orsay, le Groupe L'Oréal, Fedex....



Dans le Bâtiment et le génie civil, APAVE permet de prévenir et maîtriser les risques de construction, atteindre et maintenir les performances des bâtiments. C'est le deuxième métier d'Apave, qui se développe tout en se diversifiant, notamment sur le marché du logement privé avec le renforcement de son activité auprès des promoteurs.



Si le contrôle technique de construction et la sécurité sur les chantiers restent l'activité dominante, Apave multiplie les missions d'aide à la décision auprès des maîtres d'ouvrage et des gestionnaires d'actifs immobiliers afin d'optimiser la performance de leur projet ou patrimoine et de relever les nouveaux défis énergétiques, environnementaux et numériques.



Apave Formation est une filiale qui permet de former à la sécurité, développer les compétences professionnelles.



Avec près de 335.000 stagiaires formés en 2016 et l'offre de formation la plus large du marché (1.500 modules), Apave, 2ème acteur privé de la formation professionnelle en France et numéro 1 sur les formations à la sécurité et santé au travail, conforte son rôle de leader.



Le Groupe détient plus de 70 reconnaissances des pouvoirs publics pour réaliser des formations à la sécurité et à la prévention des risques.





Le développement des formations métiers pour monter en compétences

La montée en compétences représente la clé de l'avenir professionnel des salariés et de la compétitivité des entreprises. C'est sur cette conviction qu'Apave développe son offre de formations métiers qui compte déjà 38 modules (électricité, énergie, production, maintenance, sécurité prévention, nucléaire...) sous sa marque lelevateurdecompetences.com. Courtes et qualifiantes, les formations métiers bénéficient de la force du maillage territorial d'Apave Formation avec 170 espaces de formation au plus proche de ses clients et des bassins d'emplois.



Essais et mesures : mesurer, tester, qualifier. Les laboratoires du Groupe Apave couvrent six activités : mesures et analyses environnementales, évaluation de la qualité de l'air intérieur, essais de conformité sur produits mécaniques et électriques, essais de qualification d'équipements, essais de matériaux métalliques et plastiques, métrologie légale et industrielle.



Apave Certification : être reconnu. Qu'il s'agisse d'une démarche obligatoire ou volontaire, Apave Certification, organisme indépendant, accompagne les organisations en France et à l'international dans leur volonté de garantir la conformité de leurs systèmes, compétences, produits ou encore services aux référentiels en vigueur.



Le Groupe s'appuie sur des filiales et des participations en France et à l'international offrant une large gamme de services complémentaires.





Source APAVE