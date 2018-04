Apprenez les gestes qui sauvent à la Part-Dieu

En partenariat avec la Ville de Lyon et la Fédération Française de Cardiologie, le centre commercial inaugure la semaine des gestes qui sauvent 2018, le lundi 23 avril.



Des séances de 45 minutes seront proposées toutes les heures, de 11h à 17h, sur la place centrale.



Ces formations seront ouvertes dès l’âge de 10 ans et seront animées par le Comité d’Animation Sociale et Culturelle des Sapeurs-Pompiers (CASC)



Lors de ces sessions, les sapeurs-pompiers présents sensibiliseront et formeront les participants aux gestes de premiers secours et réflexes à adopter face à un arrêt cardiaque ou en cas d’urgence vitale.



L’occasion d’en savoir plus sur le massage cardiaque et d’apprendre à utiliser un défibrillateur.



Des applications existent sur les stores pour localiser les appareils disponibles sur la ville.



Parmi les plus utilisées STAYING ALIVE